De eerste zwartrijder op het nieuwe station in Roodeschool is gespot

De eerste trein deed vanochtend het nieuwe station in Roodeschool aan. Daar hoort een bosje bloemen bij, dachten de betrokken partijen.

Dat er geen passagiers in de eerste trein zaten, daar had niemand op gerekend.

Mooi moment

In alle vroegte stond bouwmanager Rick Valk van ProRail klaar met een bosje bloemen. 'Namens ProRail, de gemeente en de provincie. Maar in die eerste trein zaten geen reizigers, alleen bouwers. We hebben toen gewacht tot de tweede trein kwam. Daar stond Leroy, de eerste reiziger. We hebben er een mooi moment van gemaakt.'

Boot naar Borkum

Er is besloten om een nieuw station te bouwen in Roodeschool, omdat het de bedoeling is dat het voertuig uiteindelijk doorrijdt naar de Eemshaven. 'Dit is de eerste stap. 28 maart rijdt de trein door naar de Eemshaven. Dat is belangrijk, zodat toeristen over kunnen stappen op de boot naar Borkum. Zo krijg het toerisme een mooie boost.'

Puntjes op de i

Het nieuwe station is nog niet helemaal af. Zo hangen nog niet alle reisinformatieborden op hun plek en er staat nog wat tijdelijk hekwerk. Valk: 'De afgelopen vier dagen is de hele bestrating aangepast en neergelegd en zijn alle objecten geplaatst en in werking gesteld De komende weken zetten we de puntjes op de i.'

Eerste zwartrijder

Machinist Gerry helpt vrijdagochtend passagiers hun weg te vinden op het nieuwe station. De eerste, roodharige, zwartrijder heeft hij al gespot. 'Er probeerde een kat bij de trein naar binnen te lopen. Wel grappig: hij was eerst aanwezig op het oude station, nu op het nieuwe.'

Volgens Gerry is het station 'een verrijking' voor de toekomst van Roodeschool. Hij was vanuit zijn functie nieuwsgierig naar de werking van de seinen. 'Het loopt perfect, tot nu toe.'

Lees ook:

- Laatste werkdag voor oude station Roodeschool

- Verbouwingen stations Roodeschool - Eemshaven: wat gebeurt er?