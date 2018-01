Deel dit artikel:











Bosker en Ntab naar wereldbeker in Erfurt (Foto: ANP / Vincent Jannink) (Foto: ANP / Jerry Lampen)

De Groninger schaatsers Marcel Bosker en Dai Dai Ntab komen over een kleine twee weken in actie bij de wereldbekerwedstrijd in Erfurt.

Dat heeft de selectiecommissie van de KNSB besloten. Ntab komt alleen in actie op de tweede 500 meter, hij vervangt dan Michel Mulder. Bosker Bosker, afgelopen weekend nog goed voor twee medailles op het EK, rijdt in Erfurt zowel de 1500 als de 5000 meter. Op die laatste afstand won Bosker brons op het EK. Ook won hij goud op de ploegenachtervolging. Lees ook: - Bosker pakt goud op ploegenachtervolging

