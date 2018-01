Deel dit artikel:











Vrouw bewusteloos geslagen bij overval eigen huis (Foto: Flickr/Shirley de Jong (Creative Commons))

Een 54-jarige vrouw is zondagnacht bewusteloos geslagen bij een overval in haar woning aan de Geraniumhof in de stad Groningen.

Een blanke man van achter in de dertig belde aan en gaf de bewoonster meteen een klap op haar hoofd toen ze opendeed. Het slachtoffer raakte buiten bewustzijn. Ondertussen doorzocht de dader de woning en nam een geldbedrag mee. De politie is op zoek naar getuigen van de overval die tussen twaalf en één 's nachts plaatsvond.