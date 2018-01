Nieuw in Groningen: een enorme selfiespot voor... Friesland

Groningen heeft met haar oranje G op de Grote Markt een nieuwe 'selfiespot' waarmee je op de foto kan gaan. Maar de grootste selfiespot in de stad Groningen... is er een voor Friesland.

Een pompeblêd en de letters Fryslân. Die prijken de komende dagen bij Martiniplaza. De tekst is levensgroot en dus bijna niet te missen in de buurt bent van het gebouw.

Promotiestunt

Het is een promotiestunt voor de provincie Friesland tijdens de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland die woensdag wordt gehouden. Dat is de opvolger van de KVK-nieuwjaarsborrel, waar alledrie de noordelijke provincies organisator en genodigde zijn.

Eerder gespot

De levensgrote tekst werd vorige week al rijdend gespot op de ringweg van Groningen. Toen nam twitteraar Henk de Wilde nog aan dat daar maar één reden voor kon zijn.

Nu is dus duidelijk wat de tekst in onze provincie doet... en op welke plek de selfiespot Groningers een doorn in het oog zal zijn.

