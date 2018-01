Rondje Groningen: Het uitzicht vanuit de vuurtoren op Schier

Elke dag zet RTV Noord de leukste en opmerkelijkste berichten van social media uut Grunnen op rij. Vandaag: Boer Geert zoekt het avontuur op.

1) Boer Geert in recordtijd op vakantie!

Hoe is het toch met boer Geert uit Mussel? Het gaat goed met hem, zo blijkt zondagavond in de Boer zoekt Vrouw special. Hij heeft, zoals bekend, nu vriendin Geertje. Eén probleem: Geertje woont een beetje ver weg. Op Curaçao. En daar ga je niet even een paar dagen op bezoek. Gevolg: Geert is voor het eerst drie weken van huis.

2) Daar gaat de ijsbaan

Het heeft er 52 dagen gestaan. Vandaag werd-ie afgebouwd en morgen is-ie spoorloos verdwenen: de ijsbaan op de Grote Markt. De markt maakt ruimte voor Eurosonic en Noorderslag volgende week.

3) Vos op het spoor

'Dit zal waarschijnlijk geen hot news zijn', opent Robert Bok uit Tweede Exloërmond zijn mailtje, 'Maar ik wilde het toch even met jullie delen. Vanochtend toen ik naar mijn werk reed in de Eemshaven, zag ik een vos.' Op het spoor. Zou het ook een potentiële reiziger van de trein tussen Roodeschool en de Eemshaven zijn?

4) Vuurtorenzicht

De Noordmannen Erik en Wiebe waren zondagochtend live uit vanuit de vuurtoren in Schiermonnikoog. Daar komt de hoofdfoto van dit artikel vandaan. En dan weet je ook hoe dat uitzicht bij helder weer eruit ziet:

5) Die andere van Lubach

De universiteit Groningen ontvangt binnenkort een bekende uit de Lubach-gelederen, en het is niet Arjen Lubach of Janine Abbring.

6) Goed, matig of slecht?

Hoe kan de website van de Nationaal Coördinator Groningen beter?

7) Martini by night

Joram Krol kiekt het Martini Ziekenhuis zoals we het gebouw zelf niet zo vaak zien.

8) NRC merkt Sikkom op

Vindicat, huizenmelkers, andere primeurs... het valt NRC op dat stadsblog Sikkom zichzelf aardig in de kijker speelt. Oprichter Willem Groeneveld in de krant: 'Seks op het dak van Vindicat, dat vindt iedereen eigenlijk wel leuk.'

Een langslopende Jean Pierre Rawie krijg je er gratis bij.

9) Hardlopen in de nacht

In het kader 'dingen waar je met deze temperaturen nog liever niet aan denkt': de Nacht van Groningen-loop door de binnenstad en het Noorderplantsoen.

10) Suarez zet tanden in 400ste goal

Luis Suarez maakte zondag zijn vierhonderdste goal in zijn loopbaan. Hij tikte er al 131 in bij Barcelona. Wie nu terugtelt, ziet dat hij in Groningen nog niet op de toppen van zijn kunnen was. Maar ja, met die twee bepalende goals in die 4-3 tegen Vitesse maakt het aantal natuurlijk helemaal niet uit.

11) Voor de foto

Hadden de programmeurs het een beetje naar hun zin op de Code Gorilla-hackathon?

12) Schadetikkie

Dat het aardbevingsnieuws Stad en Ommeland vandaag domineerde, is inmiddels wel bekend. De satirische website De Speld haakte er vakkundig op in. Eigenlijk helemaal zo'n slecht idee nog niet, toch?

Rondje Groningen is er elke werkdag om 21.00 uur. Lees de vorige edities hier.