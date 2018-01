Lopend Vuur: Katten horen vrij rond te lopen

Moeten honden aan de lijn? Daar wordt vaak een discussie over gevoerd. De SGP in Kapelle (Zeeland) wil de discussie nu ook over katten voeren.

De partij is klaar met de overlast van katten, staat in het verkiezingsprogramma, schrijft de PZC. Die katten horen op eigen terrein of aan de lijn, vindt de SGP.

De partij zegt van diverse mensen ergernissen te hebben opgetekend over kattendrollen in zandbakken of in de tuin.

Wat is jouw mening? Ons Lopend Vuur vandaag:

Overtuigende meerderheid wil geen Boef op Noorderslag

Vrijdag was onze stelling: Popfestival Noorderslag moet rapper Boef weren. Liefst 92 procent van de 6685 stemmers was het daarmee eens. Vooralsnog lijkt het er nog steeds op dat de rapper welkom is op het Groningse muziekevenement halverwege januari.