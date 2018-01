'Debat rapper Boef moet niet in een achterafkamertje van Noorderslag'

'Een debat over seksuele intimidatie en gelijkheid heeft geen enkele zin als het in een achterafkamertje met muziekbazen plaatsvindt.'

Dat zegt de Drentse muzikant Eric Bosma die een petitie is gestart tegen de komst van rapper Boef naar het muziekfestival Eurosonic/Noorderslag (ESNS). Boef ligt in ons land maar ook daarbuiten onder vuur vanwege zijn vrouwonvriendelijke uitspraken in de sociale media.

17.000 sympathisanten

De organisatie van ESNS wil hem desondanks laten optreden in Groningen. Bosma is een petitie begonnen om hem te weren van het festival. Die is inmiddels bijna zesduizend keer getekend.

De actie 'Bier Gooien op Boef' op Facebook heeft inmiddels 17.000 sympathisanten.

Geen enkele zin

Als tegenoplossing droeg ESNS een debat in klein comité over vrouweninitimidatie en onvriendelijkheid aan. Maar dat ziet Bosma niet zitten. 'Iedereen zou er over mee moeten kunnen praten, anders heeft het geen zin'.

Blij met het besluit

Over een actie tegen het optreden van Boef in Groningen broeden Bosma en de zijnen nog. Het management van Boef heeft intussen laten weten 'erg blij te zijn met het besluit van Eurosonic/Noorderslag'.

