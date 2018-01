Militairen vertrekken vanaf Eelde op missie naar Litouwen

Vanaf Groningen Airport Eelde zijn vanmorgen ruim honderd militairen vertrokken naar Litouwen. Het gaat om manschappen van het 44ste pantserinfanteriebataljon in Havelte.

De landmacht militairen maken deel uit van een NAVO-missie in het Litouws-Russische grensgebied. Ze blijven een half jaar weg.



Eerste missie

Een van de militairen is de 19-jarige Joran Broesder uit Stadskanaal. Het is zijn eerste missie: 'Wij gaan samen met andere NAVO-landen de Baltische staten ondersteunen. Die voelen zich bedreigt door Rusland. We willen uitstralen dat we als NAVO-bondgenoten een eenheid zijn.'

Nodige oefening

Piet Hagenaars, is de plaatsvervangend commandant van het pantserinfanteriebataljon. Hij laat de manschappen met een gerust hart naar Litouwen afreizen. 'Ze zijn goed voorbereid. We zien het als een missie en gedurende de missie gaan ze ook het nodige oefenen.'

Lang van huis

De militairen verzamelden zich maandagmorgen in alle vroegte in Steenwijk. Daar werd ook afscheid genomen van familie en vrienden. Broesder: 'Het is voor het eerst dat ik zolang van huis ben. Maar het gaat helemaal goed komen.'

