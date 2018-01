Deel dit artikel:











FC Groningen staat nét in linkerrijtje van veldenranglijst (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Het veld van FC Groningen staat op de achtste plaats van de voetbalveldenranglijst. Alle aanvoerders in de Eredivisie zijn in de winterstop gevraagd de velden te beoordelen. De grasmat in het Noordlease Stadion krijgt een 3,4 op een schaal van vijf.

Geschreven door Niiwino Geertsema

Redacteur

Daarmee staat het één plekje boven sc Heerenveen, dat een 3,3 krijgt. Beste veld is van Feyenoord (4,9) en het slechtste veld is van Sparta (1,5). Opvallend is dat de 'slechtste' zeven velden kunstgrasvelden zijn. Tussenstand, opgetekend door de Vereniging van Contractspelers (VVCS):

