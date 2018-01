Groningse zwembaden zijn veilig

Alle overdekte zwembaden in de provincie Groningen zijn veilig. Er zijn geen onveilige roestvaststalen constructies in de baden meer aanwezig.

Alle twaalf de zwembaden hebben het voorgeschreven onderzoek laten uitvoeren naar de roestvaststalen constructie in het plafond en de aanbevelingen opgevolgd.

Eerder vandaag schreef het Algemeen Dagblad dat de helft van alle Nederlandse zwembaden de zaken niet op orde heeft.

Dodelijk ongeluk

De verplichting om de roestvaststalen constructie in het plafond te controleren, werd in het leven geroepen na een ongeluk in 2011, waarbij in Tilburg een vijf maanden oude baby om het leven kwam. De constructie kon toen twee geluidsboxen niet meer houden omdat het staal was aangetast door chloordampen.



Ollongren spreekt van 'een forse stijging van het aantal zwembaden dat inmiddels volledig aan de wet voldoet.' In Groningen is álles op orde, zo lijkt het dus.

