Auto raakt te water in Zuidhorn (Foto: Dennis Venema)

Door een nog onbekende reden is een automobilist, die op de Emmalaan in Zuidhorn reed, in het naastgelegen water terechtgekomen.

Een voorbijganger die het incident zag gebeuren, verleende eerste hulp aan de bestuurder. Daarna kwamen de hulpdiensten ter plaatse. De brandweer hoefde niet in actie te komen. Hoeveel mensen in de auto zaten toen deze in het water terechtkwam, wil de politie nog niet zeggen.