Oude bekende 'Boer zoekt Vrouw' bewandelt opnieuw het liefdespad

Het populaire televisieprogramma Boer zoekt Vrouw start met een online serie: 'Boer zoekt door'. Zeven boeren uit eerdere seizoenen zijn weer op zoek naar een nieuwe liefde en daar zit ook één oude bekende uit de provincie Groningen tussen.

Het gaat om de 43-jarige Janko, die een akkerbouwbedrijf in Zijldijk heeft. De Groningse boer ging in het seizoen 2014-2015 van Boer zoekt Vrouw ook al op zoek naar de ware liefde en viel als een blok voor Esther, één van de elf vrouwen die hem een brief schreef.

'Werkte niet meer'

Na anderhalf jaar liep de relatie tussen de twee echter spaak. 'Met Esther had ik meteen een klik. En we hebben ook echt een hele fijne tijd gehad met z'n tweeën, maar het werkte uiteindelijk niet meer. De liefde was over', verklaart Janko in de introductievideo van Boer zoekt door.

Nieuwe kans in de liefde

De nieuwe online serie bleek voor hem een mooi podium om de liefde een nieuwe kans te geven. 'Ik ben op zoek naar een leuke, lieve, spontane, warmhartige en betrouwbare vrouw tussen de 35 en 45 jaar waarmee ik een relatie kan opbouwen', steekt Janko enthousiast van wal. Geïnteresseerde vrouwen kunnen hem een brief sturen.

