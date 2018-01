Ook Martini Ziekenhuis doet roken helemaal in de ban

Het Martini Ziekenhuis in Groningen wordt in navolging van het UMCG helemaal rookvrij. Dat maakte bestuursvoorzitter Hans Feenstra maandag bekend tijdens zijn nieuwjaarstoespraak voor het personeel.

Eind van dit jaar mogen medewerkers en patiënten nergens op het terrein meer roken. Tot die tijd komt er op het voorplein een abri waar ze een sigaret kunnen opsteken. Die abri wordt in de loop van het jaar steeds verder van de hoofdingang geplaatst, om aan het einde van 2018 helemaal te verdwijnen.

Feenstra: 'Je moet niet in één keer meteen zeggen dat je alles stopzet. Een mobiele abri is een soort tussenoplossing om mensen even te laten wennen dat er op het voorplein zelf niet meer gerookt mag worden.'

We zijn druk aan het kijken hoe we het effectief kunnen invoeren Hans Feenstra - Martini Ziekenhuis

Hulp krijgen

Patiënten en medewerkers kunnen hulp krijgen bij het stoppen met roken. Op welke manier weet Feenstra nog niet. 'We gaan kijken naar anti-rookcursussen. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde.' Hoe het ziekenhuis het rookverbod handhaaft is ook nog onderwerp van gesprek. 'Wij zijn heel druk aan het kijken hoe we het effectief kunnen invoeren.'

Jaarresultaat

Feenstra maakte verder bekend dat het Martini Ziekenhuis het jaar 2017 met enkele miljonenen in de plus afsluit. Het jaarresultaat ligt ergens tussen de vijf en zeven miljoen. In mei is het exacte bedrag pas duidelijk; dan heeft de accountant er naar gekeken.

Wachtlijsten

Het Martini Ziekenhuis heeft voor dit jaar als doel gesteld de lange wachttijden aan te pakken. Het aantal patiënten is de laatste jaren harder gegroeid dan verwacht, mede doordat het UMCG de basiszorg steeds meer aan andere ziekenhuizen overlaat. Tegelijkertijd heeft het Noorden te maken met een tekort aan artsen en verpleegkundigen. Wachtlijsten zijn het gevolg.

Het Noorden moet simpelweg meer artsen opleiden Hans Feenstra - Martini Ziekenhuis

Extra MRI

Feenstra zei afgelopen mei al na te denken over de aanschaf van bijvoorbeeld een extra MRI-scan. Een besluit daarover neemt het bestuur binnenkort. Verder wil het ziekenhuis met huisartsen afspraken maken over zorg die zij wellicht kunnen overnemen. Zo liggen er voor maag-darm-lever-patiënten al protocollen om onnodig ziekenhuisbezoek te voorkomen.

'Uiteindelijk moet het Noorden simpelweg meer mensen opleiden om het tekort aan artsen en verpleegkundigen op te lossen', meent Feenstra.

