'Het liefst zeg ik niks, maar dit ben ik verplicht tegenover mijn vader', zegt Henk Grave over zijn vermoorde vader Sietze. De zaak staat op de zogenoemde coldcasekalender, in de hoop dat er nieuwe tips binnenkomen.

Sietze Grave is vermoord op 82-jarige leeftijd.

Augustus 2016

Sietze is op zaterdag 20 augustus 2016 dood aangetroffen in zijn woning aan de Hyacintstraat in Winschoten. Hij was flink toegetakeld door een of meerdere daders. 'Als mijn opa op straat had gelegen, had ik hem niet herkend', zegt zijn kleindochter Moniek. 'Zo erg was hij geslagen.'

Coldcasekalender

De zaak van Sietze Grave staat op de coldcasekalender. Die wordt onder andere verspreid in gevangenissen, in de hoop dat daar iemand zit die meer weet over de zaak. Vooralsnog is het volstrekt onduidelijk wie de dader is of wie de daders zijn.

Zoon Henk is blij met de aandacht, maar vraagt zich af of de gevangenis de juiste plek is voor deze kalender.

Zo veel mogelijk aandacht

Kleindochter Moniek deelt eens in de zoveel tijd haar gevoelens op Facebook. Zoon Henk staat de media te woord. Met lichte tegenzin, maar het moet, zegt hij. 'Het liefste zeg ik niks, maar dit ben ik verplicht tegenover mijn vader. We moeten er achter komen wie dit op zijn geweten heeft. Verder heb ik er geen woorden voor.'

Henk valt daarna even stil, maar zijn vrouw Harma neemt al snel het woord: 'Waarom moet je een oude man vermoorden. Waarom, waarom?'

Geld weg

Tijdens onderzoek bleek dat een geldbedrag uit het appartement was verdwenen. De hoogte daarvan is onbekend. 'Sietze Grave handelde in onder meer zilver en goud. Hierdoor kwamen veel mensen bij hem over te vloer', staat geschreven op de coldcasekalender.

Justitie looft een beloning uit van 15.000 euro voor degene die komt met de gouden tip.