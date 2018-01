Live: Aardbeving 3.4 in Zeerijp; 'Druk op nieuw schadeprotocol moet groter worden'

Op vele plekken in provincie Groningen is rond drie uur maandagmiddag een aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI gaat het om een aardbeving van 3.4 met als epicentrum Zeerijp.

Dat maakt dit de twee na zwaarste beving in de provincie Groningen tot nu toe. De zwaarste beving vond plaats in 2012, dat was op 16 augustus in Huizinge. Die had een kracht van 3.6 op de Schaal van Richter. In augustus 2006 trof een aardbeving van 3.5 Westeremden.

Aanvankelijk gaf de automatische melding aan dat het epicentrum in 't Zandt lag. Dat is nu bijgesteld naar Zeerijp.

Zesde aardbeving in korte tijd

Het is de zesde aardbeving met als epicentrum Zeerijp in iets meer dan een maand tijd. Ook in december was het vijf keer raak:

- 1 december 12:33 uur: 1.7 in Zeerijp

- 1 december 22.05 uur: 1.3 in Zeerijp

- 22 december 20:40 uur: 1.7 in Zeerijp

- 22 december 21:06 uur: 0.4 in Zeerijp

- 30 december 00:15 uur: 1.4 in Zeerijp

- 8 januari 2018 - 15:01 uur: 3.4 in Zeerijp

Meldingen stromen binnen

De meldingen stromen binnen bij de redactie van RTV Noord en op Twitter. Ze komen onder andere uit Appingedam, Middelstum en ook flinke delen van de stad Groningen, zoals de stadswijken Paddepoel en Beijum. Ook bij de IKEA (Sontplein) en op de redactie van RTV Noord (Europapark) werd een beving gevoeld.

Waar kan je schade melden?

Op de website van het Centrum Veilig Wonen (CVW) kan je aardbevingsschade melden.

