CdK Paas: 'Hoog tijd dat Nederland gas terugneemt'

'Het wordt hoog tijd dat Nederland gas terugneemt.' Die woorden spreekt René Paas in zijn nieuwjaarstoespraak over de beving bij Zeerijp, de zwaarste in vijf jaar tijd.

'Dit is letterlijk een zware klap', zegt hij. 'Een klap die ons in één keer met de voeten op de grond zet. We weten nu weer dat er zware klappen tot de mogelijkheden behoren.'

Stil geworden van de beving

Paas gaf verder te kennen stil te worden van de beving bij Zeerijp. 'Ik was niet de enige', vertelt hij. 'Ik sprak met mensen die op het provinciehuis werken en die vertellen dat ze in het gebied wonen. Die gaan vanavond niet naar huis, ze willen hun woning bij daglicht zien. Die zeggen: 'We zijn morgen wat later op ons werk.'

Volgens Paas symboliseert dit de gevolgen van de aardbeving en de eerdere aardbevingen die Groningen teisterden.

Nuchter over praten

'Dat laat zien hoe Groningers zich verhouden tot aardbevingen en schade in hun huis. Ze kunnen er nuchter over praten. Maar het verscheurt je ook. Als je de vorige schade nog niet eens hebt afgehandeld, als je nog wacht op de laatste expertise en de volgende klap alweer nieuwe scheuren maakt in je huis. Het maakt nu al zonneklaar dat het vreselijk belangrijk is dat er nu eindelijk een goede oplossing komt.'

De Commissaris van de Koning wil richting minister Eric Wiebes benadrukken dat het hoog tijd wordt voor actie vanuit het ministerie.

Gas terugnemen

'Het wordt hoog tijd dat Nederland gas terugneemt. Daarnaast moet de versterkingsoperatie, die tot nu toe zoveel frustraties met zich meebrengt, zo moet worden vormgegeven dat Groningen er baat bij heeft. Deze nationale kwestie moet nationaal worden opgelost.'

