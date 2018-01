Aardbeving in diverse uithoeken provincie gevoeld: 'Meest heftige tot nu toe' (update)

De aardbeving die vanmiddag om 15:00 uur plaatsvond, werd op veel uiteenlopende plekken in de provincie gevoeld. De redactie van RTV Noord werd overspoeld met telefoontjes en reacties op onze Facebookpagina.

Reina van der Molen uit Loppersum meldde dat bijna alles bij haar in haar huis wel schudde. 'We zijn in Loppersum wel wat gewend, maar dit was een hele beste beving. Het is een aardige tijd geleden dat we zo'n grote aardbeving hebben gevoeld. Maar het zegt ook wel genoeg dat ik er eigenlijk niet eens meer van schrik.'

'Het trilde, schudde en kraakte'

Anja Bisschop uit Warffum schrok wél. 'We hebben de beving hier ook gevoeld, en hoe. Het huis trilde, schudde en kraakte aan alle kanten. Ik ga straks even een rondje door en om het huis maken om te kijken of er ook schade is', zegt ze.

Trillen op mijn stoel

'Ik woon nog maar net 2 maanden in Warffum. En maak gelijk een aardbeving mee. Doodeng, ik zat te trillen op mijn stoel', zegt Tiny Veenstra.

Wachten op eerste dode

Kees Mulder zegt: 'Het is gewoon wachten op de eerste doden voordat er daadwerkelijk door onze regering stappen worden ondernomen.'

Knallen in de grond

'Bij ons in Gasthuizen was de aardbeving goed voelbaar en hoorbaar. Knallen in de grond en heftig schudden tot twee keer toe. Wij wilden het huis uitvluchten, alles bewoog. We hebben goed de schrik in het dorp. Nog even en dan gebeurt er wat ergers', aldus Fenna Kooistra.

Servies rinkelde in de kastjes

Karla Knol-Bosscher: 'Deze beving was erg goed voelbaar in Roodeschool! Servies rinkelde in de kastjes, deuren rammelden, lampen boven de tafel gingen heen-en-weer en zelfs de honden werden wakker en stonden verbaast rond te kijken... Heel bizar!'

Door blijven pompen

Will Kuipers-Roeters: 'Het is triest maar ze blijven maar door pompen en wij zijn de dupe. Weg woongenot en weg veilgheid. Voel me niet veilig meer in eigen huis. Triest dat het zo moet. Het is alleen maar winstbejag van de NAM, ze zien alleen dollartekens en denken niet aan de gevolgen.'

Dacht aan zwaar verkeer

Ariena Schlukebir uit Uithuizermeeden dacht in eerste instantie dat er zwaar verkeer langs haar huis reed. 'Want daar hebben wij ook vaak last van. Toen ik uit het raam keek, zag ik gelukkig dat er geen vrachtwagen in m'n achtertuin was gestrand', zegt ze lachend. 'Maar zo voelde het wel. Toen wist ik al genoeg: dit was een zware aardbeving. De meest heftige die ik tot dusver gevoeld heb.'

Scheuren bijgekomen

Nantko Peter Bakker uit Uithuizen: 'Het was een aardige dreun, kraken, piepen en schudden. Iemand zei hier dat ze dacht op een boot te zitten, zo'n gevoel was het inderdaad. Zal weer eens kijken of er scheuren bijgekomen zijn, want er zitten er al een aantal van vorige bevingen. Zolang de randstad profiteert van het gas hier, zal er niet veel veranderen. We zijn maar burgers toch?...

Keukentafel stond te schudden

Gineke Kooistra-Vonck uit Winsum: 'Mn keukentafel stond te schudden, deurposten en kozijnen kraakten en ik dacht even dat op een schip zat! Zo eerst de gevels etc. maar weer checken...'

