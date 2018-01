Centrum Veilig Wonen: telefoon staat roodgloeiend

De telefoon staat roodgloeiend bij het Centrum voor Veilig Wonen in Appingedam. Mensen met schade door de aardbeving van 3.4 op de Schaal van Richter maandagmiddag bij Zeerijp melden zich massaal bij het CVW.

Een woordvoerder van het CVW zegt dat het zeker om zeventig meldingen gaat. 'Het gaat vooral om mensen met scheuren in de muren of mensen die erg geschrokken zijn en hun verhaal kwijt willen'.

Ook bij de NAM in Assen komen veel telefoontjes binnen. Door de grote drukte is ook het gemeentehuis van Loppersum opengesteld voor mensen met schade. Grote schades of gewonden zijn nog niet bekend.

Lees ook:

- Aardbeving in diverse uithoeken provincie gevoeld: 'Meest heftige tot nu toe'

- Vooralsnog geen calamiteiten of grote schades door beving

- KNMI: 'Zo'n grote beving kan schade tot gevolg hebben'

- Live: Aardbeving 3.4 in Zeerijp; zwaarste sinds 2012, op veel plekken gevoeld