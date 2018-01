Stel uit Stad achtervolgd door aardbevingsperikelen: 'Dit maakt me boos'

Eva van Bommel en haar man verhuisden juist vanwege de aardbevingsperikelen in hun oude woning naar de Barkmolenstraat (Oosterpoort) in Stad. Maar de aardbeving van maandagmiddag richtte ook in hun nieuwe woning schade aan.

'Ik was rond 15.00 uur de was aan het ophangen, toen de grond onder me opeens aanvoelde alsof ik in een vliegtuig met turbulentie zat', blikt de Groningse terug. De stroom aan WhatsAppjes op haar telefoon, bevestigden wat ze al dacht: 'Een flinke aardbeving. Alweer', zucht ze.

Scheur

In haar woonkamer constateerde Van Bommel vlak na de aardbeving een scheur in de muur. 'En geen kleintje ook, deze gaat compleet door de muur heen en is aan twee kanten te zien', klinkt het gefrustreerd. Ook in de hal bij de voordeur is er duidelijk een scheur in de wand te zien. Later blijkt dat het hele woonblok in de Barkmolenstraat last heeft van scheuren in de muren.



Het lijkt alsof Van Bommel en haar man van de regen in de drup zijn beland. 'We hebben veel gedoe met de NAM gehad in onze vorige woning. We moesten tijdelijk uit ons huis, de schade werd hersteld, er moest een contra-expertise komen, noem maar op.'

Wéér aardbevingsschade

Het stel besloot een half jaar geleden om alle aardbevingsperikelen in Lewenborg achter zich te laten en een nieuwe woning te kopen. 'Dat we op ons nieuwe plekje dus wéér aardbevingsschade hebben, moet ik nog even verwerken. Dit maakt me boos. Zelfs hier, in de stad, ontkomen we niet aan aardbevingen.'

'De veiligheid die we in onze vorige woning niet meer voelden en in onze huidige woning opnieuw hoopten terug te vinden, is helemaal weg', stelt Van Bommel somber. 'Het voelt nu alsof we weer terug bij af zijn. Dat vind ik verschrikkelijk.'

