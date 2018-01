Deel dit artikel:











Geoloog: Aardbevingen voorspellen is astrologie (Foto: Goos de Boer/RTV Noord)

'Aardbevingen voorspellen is net als astrologie. We kunnen gewoon niet voorspellen wanneer er een zware aardbeving komt. Dat is onmogelijk'. Dat zegt de Rotterdamse geoloog Peter van der Gaag.

'Ook al minder je de gaswinning een zware aardbeving is altijd mogelijk. Wel is er minder kans dat er een zwaardere aardbeving komt, maar je kunt het niet uitsluiten, zelfs als je de gaskraan helemaal dichtdraait', meent Van der Gaag. Dat het epicentrum van de beving van 3.4 bij Zeerijp ligt, is een geluk bij een ongeluk vindt Van der Gaag. 'Bij Zeerijp zit op drie kilometer diepte een geofoon waarmee allerlei gegegevens worden verzameld. We leren hier dus van', aldus de geoloog. Lees ook:

- Live: Aardbeving 3.4 in Zeerijp; zwaarste sinds 2012, op veel plekken gevoeld

- Aardbeving in diverse uithoeken provincie gevoeld: 'Meest heftige tot nu toe' (update)

- NAM: 'Wij brengen de situatie in kaart'