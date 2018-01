- CDA wil spoeddebat over beving; PvdA wil haast met nieuw schadeprotocol

CDA-Kamerlid Agnes Mulder vraagt een spoeddebat aan over de aardbeving van maandagmiddag bij Zeerijp. Het spoeddebat vindt waarschijnlijk volgende week plaats.

Ook de PvdA komt in actie naar aanleiding van de beving: de partij heeft Kamervragen gesteld aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken & Klimaat. Volgens PvdA-Kamerlid Henk Nijboer toont de beving bij Zeerijp aan dat er haast moet worden gemaakt met een nieuw schadeprotocol.

Nood aan de man

Volgens Nijboer is er 'nood aan de man' en moet er 'vliegensvlug' een nieuw schadeprotocol komen. Het PvdA-Kamerlid wil onder meer van de minister weten in hoeverre hij het acceptabel vindt dat mensen met schade moeten wachten voor ze die schade kunnen melden. Ook wil hij weten hoe lang de minister het acceptabel vindt voordat de schade is verholpen.



Nijboer is verder benieuwd hoeveel de schade de beving heeft veroorzaakt, onder meer aan beeldbepalende gebouwen.

