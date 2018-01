Van Beek: 'Regering moet regeren, ook in Groningen'

'Het Rijk moet haar verantwoordelijkheid nemen en de belangen van de Groningers boven de economische belangen stellen. De regering moet gaan regeren, ook in Groningen.'

Dat zegt burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond dinsdagavond in haar nieuwjaarstoespraak. Ze reageert daarmee op de aardbeving bij Zeerijp maandag van 3.4 op de schaal van Richter.

Bouwen aan een stabiele toekomst

Volgens de burgemeester wachten inwoners al lang genoeg op een veilige situatie. 'De schade moet nu zonder dralen worden aangepakt en ruimhartig vergoed, zodat we kunnen bouwen aan een stabiele toekomst.'

Daarbij oppert de burgemeester een garantieregeling, waarbij inwoners 95% van de waarde van hun woning vergoed krijgen als ze weg willen uit het gebied. Zo'n regeling is ook van kracht voor omwonenden van chemiepark Moerdijk.

Afscheid nemen

Ook het einde van de gemeente Eemsmond kwam ter sprake tijdens haar nieuwjaarstoespraak. 'Het jaar 2018 staat in het teken van afscheid nemen, voor mij persoonlijk als burgemeester van onze gemeente Eemsmond. En ik zeg het maar ronduit: ik heb er grote moeite mee.'

Volgend jaar gaat die gemeente samen met Bedum, De Marne en Winsum op in Het Hogeland.

Tien prachtige jaren

Ook al is die fusie pas over één jaar, volgens Van Beek is met de nieuwjaarsreceptie het afscheid al begonnen. 'Ik kijk daarom terug op tien prachtige jaren burgemeesterschap. (...) Niet alles ging vanzelf, maar we zijn een gezonde financiële gemeente met een bruisende samenleving.'

Tot aan de fusie wil Van Beek nog enkele zaken geregeld hebben. Zo hoopt ze dat het overslagstation van de giftige stof aardgascondensaat - wat vrijkomt bij gaswinning - in Roodeschool naar de Eemshaven verhuist. De gemeente strijdt hier al jaren voor. 'En ik geef de moed nog niet op', onderstreept de burgemeester.

Garantieregeling

Daarnaast wil Van Beek een oplossing voor de leefbaarheidsproblematiek in Oudeschip. Dat dorp krijgt steeds meer last van de Eemshaven en ligt aan de rand van het aardbevingsgebied.

In haar nieuwjaarstoespraak zegt de burgemeester te hopen dat het Rijk met een garantieregeling komt voor inwoners van het bevingsgebied, zodat die zich geen zorgen hoeven te maken over de verkoopbaarheid van hun woning. 'Nieuwe instroom blijft nu eenmaal belangrijk voor de vitaliteit van een gemeente.'

Afscheidslied

Onder het motto: 'Adieu Eemsmond, op weg naar Het Hogeland' neemt Eemsmond het hele jaar door afscheid van de gemeente. Op 15 december is een slotfeest voor alle inwoners. Zanger Erwin de Vries schrijft een afscheidslied, waarbij het refrein bij de nieuwjaarsreceptie al te horen was:

