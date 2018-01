Begin Westerwolde verloopt niet zonder problemen

Het begin van de gemeente Westerwolde verloopt niet zonder problemen. Mensen zitten fysiek op hun plek, maar 'de verhuizing verloopt soms wel rommelig', volgens gemeentesecretaris Herman Zwart.

De gemeente Westerwolde is op 1 januari ontstaan uit een samenvoeging van de voormalige gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde. Omdat veel ambtenaren op andere plekken werken, moeten ook veel dossiers en meubels worden verhuisd.

Telefonische bereikbaarheid

'Het is eigenlijk net als bij een gewone verhuizing', vertelt Zwart. 'Daar hangen de lampen de eerste weken bijvoorbeeld nog niet allemaal. Bij ons is de telefonische bereikbaarheid nog een probleem.'

'Daardoor kunnen inwoners ons soms niet bereiken.' Andere problemen zijn er ook: 'Soms doet een printer het niet, of wachten medewerkers nog op hun tweede beeldscherm.'

Hoogste prioriteit

Zwart erkent dat de telefonische bereikbaarheid op dit moment de hoogste prioriteit heeft. 'We duiken er bovenop, want je wilt als gemeente gewoon gebeld kunnen worden. Maar wanneer het klaar is kan ik niet zeggen', besluit hij.

