Burgemeester Rodenboog: Shell en Exxon draai de kraan dicht!

Een emotionele oproep van burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum maandag voor de microfoon van Radio Noord: 'Shell en Exxon verminder de gaswinning voor de veiligheid van alle Groningers!'

Rodenboog deed de oproep naar aanleiding van de aardbeving van 3.4 op de Schaal van Richter met epicentrum bij Zeerijp.

'In het regeerakkoord is afgesproken dat de winning teruggaat naar 20,1 miljard. Vandaag is aangetoond dat dat nog te weinig is. Nogmaals: Voor de veiligheid van alle Groningers verlaag de productie!'

Het gemeentehuis van Loppersum is maandagavond tot acht uur open voor mensen die hun schade willen melden. Ook dinsdag kunnen inwoners van het gebied vanaf acht uur 's morgens terecht op het gemeentehuis.

Lees ook:

- Live: Aardbeving 3.4 in Zeerijp; zwaarste sinds 2012, op veel plekken gevoeld

- Aardbeving in diverse uithoeken provincie gevoeld: 'Meest heftige tot nu toe' (update)

- NAM: 'Wij brengen de situatie in kaart'