Justitie start proef met uitvoeren werkstraf in eigen COA

Bewoners van het COA-locaties in Ter Apel en Musselkanaal die een strafbaar feit plegen en hiervoor een taakstraf krijgen, moeten die vanaf vandaag uitvoeren in het asielzoekerscentrum waar ze verblijven.

Het gaat voorlopig om een proef van zes maanden, meldt het Openbaar Ministerie Noord-Nederland. Volgens het OM kan daarbij worden gedacht aan strafbare feiten als mishandeling, diefstal, vernieling, bedreiging en beledigingen. De delicten kunnen zowel op het terrein van het COA of daarbuiten zijn gepleegd.

Binnen enkele dagen

Het is de bedoeling dat de taakstraf binnen enkele dagen na de gerechtelijke uitspraak wordt uitgevoerd. Het idee is dat andere bewoners zien dat delicten worden bestraft. Daarnaast moet de maatregel ervoor zorgen dat daders niet in herhaling vallen.

Veiligheidsgevoel

Ook hopen de betrokken partijen, waaronder het COA en het OM, dat de proef een bijdrage levert aan het vergroten van het veiligheidsgevoel. De proef wordt over zes maanden geëvalueerd.