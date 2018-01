Wiebes: 'Nederland moet zo snel mogelijk van het gas af'

Minister Wiebes komt in het eerste kwartaal van dit jaar met een brief waarin staat hoe Nederland zo snel mogelijk van het gas af kan. Dat zegt hij in een gesprek met Radio Noord in reactie op de aardbeving van 3,4 op de schaal van Richter in Zeerijp van maandagmiddag.

Hieronder een weerslag van het gesprek dat Wiebes zojuist had met presentator Oetse Eilander.



EZ minister Wiebes, goedemiddag

'Zo'n goede middag is het niet. Ik vind het vreselijk voor de mensen. En dan woon ik nog niet eens in het gebied. De mensen die het betreft zijn er vaker door getroffen. We weten allemaal dat het kan gebeuren, maar ik schrik er toch echt van. Het zal je maar gebeuren

Vreselijk voor de mensen en dan voor een tweede keer.'

Wat blijkt is dat wanneer je minder gas gaat winnen we ook minder zware bevingen hebben.

'Nee, het kan te maken hebben met verschillen in winning tussen de verschillende velden. Maar laten we wel vaststellen: de uiteindelijke oplossing is dat de gaswinning omlaag gaat. Die is nu met zestig procent verminderd ten opzichte van het hoogtepunt. Maar dat is dus niet genoeg. Je kunt het echter niet in een klap omlaag brengen. Dat moet je voorzichtig doen. De uiteindelijke oplossing is dat we van het gas afraken in Nederland.'

Moet dat proces wat u betreft worden versneld?

'Dat was me al duidelijk vanaf het moment dat ik hier zat. Het heeft allemaal heel lang geduurd. Daar zijn een heleboel Groningers gefrustreerd over en ik heb me die frustratie eigen gemaakt.'

'Wat we nu snel moeten doen. We moeten natuurlijk de oorzaken [van deze beving, red]weten, dat gaat de SODM bekijken. Die gaat ook kijken wat we nu onmiddellijk kunnen doen. Maar we moeten ook dat schadeprotocol rond hebben. We moeten snel met de schadeafhandeling komen.'

Wanneer is dat dan zo ver?

'Ik ga deze week weer met de regio praten. We zijn sinds het kabinet er zat mee aan de slag gegaan. Dat duurt denk ik de Groningers en mij ook alsnog te lang. Maar er is geen andere optie dan dit met voorrang te doen.'

Veel Groningers hebben behoefte aan duidelijkheid. Wat moet de productie over vijf jaar zijn?

'Ik heb de Tweede Kamer beloofd dat ik zo snel mogelijk ga kijken hoe snel we dit kunnen doen. In het eerste kwartaal kom ik daarvoor met een brief waarin staat hoe snel we van het gas afkunnen. Er wordt op het departement koortsachtig gewerkt aan een antwoord op de vraag hoe we bij industriële gebruikers en anderen zo snel mogelijk naar beneden kunnen. Want dat is echt mijn doel.'

U wilt naar nul?

'Waar we uiteindelijk heen moeten, dat moet uit de scenario's blijken, maar we moeten naar beneden, dat is helder. We kunnen allemaal praten over hoe snel dat kan en hoe snel dat moet - te snel schijnt ook niet goed te zijn voor de bevingen. Maar we weten allemaal dat

de structurele oplossing is een lager winningsniveau.'

En u wilt daar binnen welke termijn naar toe?

'We gaan scenario's maken voor de komende tien jaar en daarin staat hoe snel dat kan.

Ik wil ontzettend graag naar beneden en hoe ver dat kan, dat zijn we precies aan het uitzoeken. Maar als het aan mij ligt: zo snel mogelijk.'

Lees ook:

- Live: Aardbeving 3.4 in Zeerijp; zwaarste sinds 2012, op veel plekken gevoeld

- Aardbeving in diverse uithoeken provincie gevoeld: 'Meest heftige tot nu toe' (update)

- NAM: 'Wij brengen de situatie in kaart'

- CDA wil spoeddebat over beving; PvdA wil haast met nieuw schadeprotocol

- Burgemeester Rodenboog: Shell en Exxon draai de kraan dicht!

- CdK Paas: 'Hoog tijd dat Nederland gas terugneemt'