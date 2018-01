Brandweer zoekt naar vermist persoon; niemand gevonden

De brandweer heeft maandag aan het eind van de middag vergeefs gezocht naar een te water geraakt persoon in het Van Starkenborghkanaal in Groningen.

Een automobilist meldde dat er vanaf de spoorbrug iemand het water zou zijn ingesprongen. De hulpdiensten kwamen daarop massaal in actie. De brandweer rukte onder meer met duikers uit, die in het water hebben gezocht. Ook is met een sonar het water afgezocht. De zoekactie heeft uiteindelijk niets opgeleverd.

De weg langs het Van Starkenborghkanaal was gewoon open voor het verkeer, maar werd wel via één rijbaan geleid.