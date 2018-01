Noord Vandaag: 'Die aardbeving voelde echt heel eng'

Vlak nadat de klok vanmiddag drie uur sloeg, trilde Stad en Ommeland op haar grondvesten door een aardbeving van 3.4 op de schaal van Richter, met Zeerijp als epicentrum.

'De hele vloer trilde. Ik ben meteen even naar huis gereden om het huis te inspecteren.' (Vanaf 01:20)

Verder in Noord Vandaag:

- Op de nieuwe coldcasekalender van de politie staan vier onopgeloste zaken uit Groningen. 'Er is ons alles aan gelegen om de daders achter slot en grendel te krijgen.' (Vanaf 08:57)

- Het is bijzonder in een krimpgemeente als Westerwolde: OBS De Plaggenborg in Jipsinghuizen groeit. 'De leerlingen, leraren en ouders zijn met z'n allen heel betrokken.' (Vanaf 12:51)

- FC Groningen is vandaag naar Spanje gevlogen voor een winters trainingskamp bij Marbella. Ron Jans: 'Ik verbaas me er altijd weer over dat het een discussiepunt is.' (Vanaf 14:58)

- Zo'n honderd militairen vlogen vandaag voor een NAVO-missie naar Litouwen. Voor Joran Broesder uit Stadskanaal was het zijn eerste missie. 'Er is sprake van gezonde spanning!' (Vanaf 19:44)

