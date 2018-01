Onvoldoende geld voor wiet leidt tot mishandeling: werkstraf geëist

Tegen een 36-jarige Stadjer is maandagmiddag een werkstraf van zestig uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden geëist. Hem wordt mishandeling van zijn inmiddels ex-vriendin ten laste gelegd.

De twee discussieerden in februari vorig jaar over geld. Er was onvoldoende saldo voor wiet. Daarop werd de vrouw zo boos, dat ze naar de adapter van een laptop greep en aanstalten maakte om haar vriend met het snoer te slaan.

Slaan en bijten

De man voelde zich hierdoor zo geïntimideerd dat hij haar bij de keel greep en sloeg. Aanvankelijk zou de man in haar gezicht hebben gebeten, maar deze aanklacht werd tijdens de zitting gewijzigd.

Noodweer

De man kon de confrontatie niet meer aan, zei hij tijdens de zitting. Hij was boos en had gehandeld uit noodweer. Het tweetal heeft het vaker met elkaar aan de stok gehad en is eerder in relatietherapie geweest.

De rechter doet over twee weken uitspraak.