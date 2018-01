Veroorzaker dodelijk verkeersongeval nu in de rechtbank voor steekincident

Het Openbaar Ministerie heeft maandag zeven maanden cel geëist tegen een 47-jarige man uit Usquert. Twee jaar geleden stak hij iemand met een kapotgeslagen bierfles.

Een 53-jarige medeverdachte uit Warffum moet, als het aan de officier van justitie ligt, 161 dagen (waarvan 150 voorwaardelijk) de cel in voor zijn aandeel in het incident.

Bierfles in gezicht

De politie kreeg in de nacht van 10 september 2016 een melding van een ruzie in Warffum. Bij de woning stond de vriendin van het latere slachtoffer met bebloede handen in de voordeur. In haar kielzog stond haar bloedende vriend met een snee dwars over zijn gezicht. Hij zei met een kapotte fles in zijn gezicht te zijn gestoken door de 47-jarige Usquerter. Hij moest met zijn verwondingen naar het ziekenhuis.

Ruzie

De Usquerter ontkent te hebben gestoken. Er was wel ruzie geweest die avond. Omdat het latere slachtoffer vanwege die ruzie van streek was, hadden ze hem willen kalmeren, zei de 53-jarige Warffumer. 'Hij wilde mij bij de keel pakken. Ik hield hem tegen op de bank.' Hij had hem geslagen.

De drank vloeide rijkelijk die avond, verklaarden de mannen op zitting. Later die nacht ging het opnieuw mis. Nadat het slachtoffer in zijn gezicht was gestoken, maakten de mannen zich uit de voeten en renden ze een nabijgelegen jeugdsoos binnen. 'Dat lijkt op vluchtgedrag', zei de officier. De mannen ontkennen dat. 'Gewoon een sigaretje roken bij de soos', klonk het.

Agressieve indruk

De politie was eerder die avond aan de deur geweest vanwege een ruzie. Volgens de agenten maakten de Warffumer en de Usquerter toen al een agressieve indruk. Ze kampen beiden met alcoholproblemen en hebben een fors strafblad.

De 53-jarige Waffumer werkt aan zijn alcoholprobleem. Hij wordt daarvoor behandeld in een kliniek. De dagen die de man in voorarrest heeft gezeten zijn voldoende, volgens de officier. Wel eiste ze dat de man zijn behandeling twaalf maanden voortzet en zich daarna houdt aan een alcohol- en drugsverbod.

Dodelijk ongeval Eemshavenweg

De Usquerter kwam eerder in het nieuws. Op 24 april vorig jaar werd hij door de rechtbank veroordeeld tot dertig maanden cel - waarvan tien voorwaardelijk - voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de Eemshavenweg. Daarbij kwam de 42-jarige Ronald Wolbers uit Assen om het leven. Hij werd bij het ongeluk uit de bus geslingerd waarvan de Usquerter de bestuurder was.

Hoger beroep

Ook toen speelde alcohol een grote rol. De Usquerter had toen meer dan drie keer te veel alcohol genuttigd. In oktober werd hij in hoger beroep veroordeeld tot 36 maanden cel, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk.

De Usquerter weigert aan zijn alcoholprobleem te werken. 'Dan kan ik niet anders dan een forse celstraf eisen', zei de officier. Zij vroeg voor het slachtoffer een schadevergoeding van tweeduizend euro.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Lees ook:

- Usquerder toont geen berouw en krijgt drie jaar cel voor veroorzaken dodelijk ongeval

- Veroorzaker dodelijk ongeval Eemshavenweg krijgt celstraf

- OM eist cel tegen man 'die niemand op de weg wil tegenkomen'