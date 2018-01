Advocaten van aardbevingsslachtoffers berispt

Vier advocaten van De Haan Advocaten zijn maandag berispt door de Raad van Discipline, onder meer omdat zij een verboden prijsafspraak hebben gemaakt.

Dat is te lezen op de website van de Raad van Discipline. De Haan Advocaten heeft aangegeven in hoger beroep te gaan.

Stichting WAG

Mensen die denken dat zij schade hebben door de gaswinning in Groningen, konden vanaf medio 2013 tegen een inleg van 100,- euro deelnemen in de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (Stichting WAG). Deze stichting was opgericht door een van de bestuurders van De Haan Advocaten.

Inmiddels heeft Stichting WAG ongeveer 3.500 deelnemers. Zij hebben een contract getekend met het advocatenkantoor. In dit contract is afgesproken dat als de zaak gewonnen wordt, tussen 5 tot 10% van de opbrengst aan het advocatenkantoor zou worden betaald.

Kostendekkend of verboden prijsafspraak?

Volgens de tuchtrechter kan deze constructie ertoe leiden dat het advocatenkantoor 'niet uitsluitend het belang van de cliënten voorop zal stellen' bij het behartigen van hun belangen, maar dat het meer gewicht kan geven aan het belang van het kantoor als er keuzes gemaakt moeten worden.

Volgens de tuchtrechter is het advocatenkantoor teveel verweven met de stichting, waardoor het 'in strijd handelt met de kernwaarden onafhankelijkheid en integriteit'.

Hoger beroep

In een verklaring benadrukt De Haan Advocaten dat 'er voor de deelnemers in de Stichting WAG geen nadelige gevolgen zullen zijn. Deze uitspraak heeft ook geen gevolgen voor de deelnemers aan de claim voor immateriële schade door de aardbevingen.'

'De Haan herkent zich op geen enkele wijze in de uitspraak van de Raad van Discipline, die ook feitelijke onjuistheden bevat. De Haan zal daarom hoger beroep instellen', besluit het advocatenkantoor.

