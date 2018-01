SodM: 'Grond bewoog vandaag sneller dan bij Huizinge (2012)'

Het klopt dat Groningers de beving van maandag beter kunnen hebben gevoeld dan de beving van Huizinge in 2012. Dat zegt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) na een eerste analyse van de metingen.

De aardschok van maandag bij Zeerijp had een kracht van 3.4 op de schaal van Richter. De beving bij Huizinge was er een van 3.6 op de schaal van Richter.

Grondversnelling

Toch voelde de beving bij Zeerijp krachtiger door een hogere waarde van de zogeheten grondversnelling. De grondversnelling geeft aan in hoeverre de bodem aan het schudden is. Dat was dus krachtiger dan ruim vijf jaar geleden.

De NAM moet binnen 48 uur na de aardschok bij Zeerijp met maatregelen komen bij het SodM. Ook moet het gasbedrijf een analyse maken van de aardbeving met de gemeten data.

Kritisch kijken

'We willen weten wat er geproduceerd is, wat er gemeten is en welke maatregelen daar uit voort komen', zegt een woordvoerder van het SodM. 'We gaan kritisch kijken naar die drie dingen.'

Het SodM gaat de gegevens die de NAM aanlevert bestuderen. Daarna gaat de toezichthouder de minister adviseren over welke maatregelen hij moet nemen.

