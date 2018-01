Deel dit artikel:











Bevend Groningen verstoorde rechtsgang kort door beving Zeerijp Een archieffoto van de rechtbank in Groningen (Foto: Jos Schuurman / FPS)

Terwijl de rechter maandagmiddag een verdachte van mishandeling probeerde te doorgronden, trilde de grond letterlijk even over 15.00 uur voelbaar onder de rechtbank in Groningen.