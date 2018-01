Gedeputeerde Eelco Eikenaar: 'De ondergrond liegt nooit'

Het bezoek van minister Eric Wiebes van Economische Zaken komt voor gedeputeerde Eelco Eikenaar niet op een beter moment.

Komende woensdag komt Wiebes naar Groningen om te praten over de gaswinning en aardbevingen. In het licht van de zware aardbeving bij Zeerijp wil Eikenaar de minister opnieuw huiswerk meegeven.

Heftige lading

'Dat bezoek krijgt een heftige lading. We weten nu dat de gaswinning echt naar beneden moet. Dat hebben we al bepleit bij de Raad van State, dat wisten we allang. Maar dit is wel weer een moment om dat helder te maken.'

Eikenaar wil, met de meest recente beving in zijn achterhoofd, Wiebes op het hart drukken om werk te maken van het verlagen van de gaswinning. 'Ik heb de druk vandaag niet opgevoerd, de ondergrond heeft de druk opgevoerd. En de ondergrond liegt nooit.'

