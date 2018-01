Burgemeester Den Oudsten: 'De aardbevingen stoppen niet aan de rand van de stad'

Burgemeester Peter den Oudsten van de stad Groningen vindt dat het Rijk de gaswinning moet afbouwen. Dit zegt hij naar aanleiding van de aardbeving van maandagmiddag.

'Ga uiteindelijk over op een nulscenario', stelt hij. 'Dus geen gas meer winnen uit de Groninger bodem. Dat zal niet in één keer kunnen, maar plan het wel. Het Rijk moet hiermee opschieten.'

Grote impact op de Stad

Volgens Den Oudsten heeft de beving van maandag grote impact op de stad Groningen, waar ook de trillingen zijn gevoeld.

'We zien dat deze beving er echt inhakt. Mensen hebben de vraag of ze hier nog wel veilig wonen. Ze zien dat het schadeprotocol strandt in de bureaucratie. We hebben met z'n allen nog wat te doen.'

Zorgen

De PvdA-bestuurder ziet dat het verminderen van de gaswinning niet direct bijdraagt aan het verminderen van de aardbevingen. En dat baart hem zorgen.

'Het zegt voor mij nu dat daar waar je de gaswinning vermindert, het niet waarborgt of de aardbevingen wegblijven. Er wordt nu een stuk minder gas uit de grond gehaald, en je ziet wel dat deze zware aardbeving plaatsvindt.'

