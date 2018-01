Waterschappen: geen schade door aardbeving

De aardbeving bij Zeerijp van maandagmiddag heeft geen schade aangericht aan dijken, sluizen, coupures, bruggen en zuiveringsinstallaties.

Dat blijkt uit inspecties die zijn uitgevoerd door de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's. Medewerkers voerden onder meer al lopend en per quad snelle en visuele inspecties uit.

Protocol

'Dat doen we vanaf aardbevingen met een kracht van 3.0 op de schaal van Richter', zegt woordvoerder Fred Klein Woolthuis van Noorderzijlvest. 'Dat is vastgelegd in een protocol. Onze organisatie is zo ingericht dat we de controles snel kunnen uitvoeren.'

Vroeg in de avond constateerden de waterschappen al dat er geen schade was.

