CVW: 316 schademeldingen na aardbeving Zeerijp

Het Centrum Veilig Wonen heeft tot nu toe 316 schademeldingen ontvangen na de aardbeving in Zeerijp.

Daarvan zijn er 46 binnen tien kilometer van het epicentrum van de aardbeving in Zeerijp. 'Wij hebben vanavond 10 mensen ontvangen in het gemeentehuis van Loppersum. Zij meldden hun schade en vertelden hun verhaal. Over de telefoon hebben we veel emotionele reacties gekregen', laat CVW-woordvoerder Arjan van de Leur weten.

