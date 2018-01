Alders: Druk op nieuw schadeprotocol moet groter worden door aardbeving Zeerijp

'Dit is ontzettend schrikken. De afgelopen tijd hebben veel mensen gezegd: er zijn wel aardbevingen, maar ze zijn minder sterk. De kans op grotere bevingen is kleiner, maar het effect van de aardbevingen wordt niet kleiner.' Dat zegt Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders in reactie op de aardbeving in Zeerijp.

'Als er dan een aardbeving plaatsvindt met deze kracht, heeft dat een enorm effect. Niet alleen op schade, maar ook het veiligheidsgevoel van mensen over hun eigen leefomgeving. Dat is schrikbarend nieuws', vervolgt Alders.

Nieuw schadeprotocol

'De druk op het nieuwe schadeprotocol is al heel erg groot, maar die druk moet hierdoor groter worden. Er ligt heel veel over hoe het nieuwe schadeprotocol eruit moet zien, maar er moet een klap op gegeven worden', zegt Alders.

'Dat is een verantwoordelijkheid van alle partijen. Daar zullen we de komende dagen ook met hen over doorpraten, zodat er ook een antwoord is over hoe we om moeten gaan met de situatie die nu ontstaat.'

Standpunt bepalen

Op de vraag of het protocol er niet al had moeten liggen, zegt Alders: 'Ja. Dat vindt iedereen die erbij betrokken is. Punt is natuurlijk dat het lang heeft geduurd voordat het kabinet gevormd werd. Nu moet het standpunt bepaalt worden. Daar hoort het kabinet bij, de provincies, maatschappelijke organisaties en ook de NAM.'

'Het wordt echt tijd om het besluit te nemen, maar het had al lang genomen moeten zijn. We hebben destijds gezegd: op 1 juli 2017 hebben we het voor elkaar. Je moet ook vaststellen dat er veel te lang de tijd voor genomen is.'

Huizen inspecteren

'Het eerste wat er nu moet gebeuren, is dat de schade moet worden gemeld. In de komende dagen zal dat pas echt zijn vorm nemen. Mensen zullen hun huizen gaan inspecteren. Dat zal echt enige tijd nemen.'

'Op dit moment zijn we al schades aan het opnemen. Maar het zou gewenst zijn dat ook gelijk duidelijk is wat de vervolgstappen zijn. En dat er een organisatie is die dat uit kan voeren. Daarvoor hebben we besluiten nodig', besluit Alders.

