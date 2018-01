Bodembeweging wil met nieuwe fakkeloptocht statement maken

De Groninger Bodem Beweging wil op vrijdag 19 januari, mits de gemeente Groningen toestemming geeft, een nieuwe fakkeloptocht organiseren.

De fakkeloptocht is een vervolg op de optocht begin vorig jaar, toen ruim 4000 Groningers en sympathisanten de fakkel ter hand namen en door de stad Groningen liepen.

Behoorlijk geschrokken

Deze keer moet de fakkeloptocht minstens zoveel aandacht genereren, vindt vicevoorzitter Derwin Schorren van de Groninger Bodembeweging. 'De beving van vandaag maakt helaas duidelijk dat we dit moeten doen', zegt hij.

'Ik ben behoorlijk geschrokken. Ik zat in de auto en stond achter het Parcival College in de stad Groningen. Om één minuut over drie schudde de auto heen en weer. Ik dacht dat het eerst een grap van mijn dochter was, maar dat was niet zo.'

Serieus genomen worden

Volgens Schorren is het 'heel belangrijk' dat Groningen vanaf nu serieus genomen wordt door 'Den Haag' en de NAM.

'We zijn het zat om wéér te moeten incasseren, we zijn het zat om wéér een beving over ons heen te laten komen. We willen de overheid laten weten dat het genoeg is, dat moet de fakkeloptocht opnieuw duidelijk maken.'

