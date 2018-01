Inspectierondje in en rond het huis: 'Dit heeft geen zin. Dit is toch C-schade'

Duizenden Groningers hebben hem maandag al gemaakt. Sommigen gaan 'm dinsdagmorgen nog eens over doen. Het inspectierondje in en rond het huis op zoek naar aardbevingsschade.

Zo ook Evert Kamminga uit Uithuizermeeden. Hij ging in de woning van zijn dochter Annelien in Bierum op zoek naar scheuren. Hij vond ze in de pas geschilderde muren. Hij heeft er een dubbel slecht gevoel bij.

Ligt aan de woning

'Het is pas geschilderd. Nu komen de scheuren weer duidelijk naar voren. Maar het heeft allemaal geen zin om te melden. CVW zegt toch C-schade. want het ligt aan de woning en niet aan aan de bevingen, zeggen ze..'

Een stuk uitgevallen

Kamminga heeft al voor de beving van maandag een contra-expertisebureau in de hand genomen. 'Die gaat er nog eens even goed bij langs. Want dat kan toch niet. Iedereen kan toch zien dat dit niet klopt. Kijk hier is er gewoon een stuk uitgevallen....' wijst hij bij de trapopgang naar een kapotte muur.

Inmiddels zijn bij het CVW al meer dan driehonderd schademe;dingen binnen . Daar zullen dinsdag nog heel veel bijkomen.