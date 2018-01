Deel dit artikel:











Treinverkeer tussen Winschoten en Zuidbroek weer op gang (update) (Foto: FPS (Jos Schuurman))

Het treinverkeer tussen Winschoten en Zuidbroek rijdt weer. De spoorbrug over het A.G. Wildervanckkanaal langs de N33 bij Zuidbroek was in storing. Daardoor reden er geen treinen tussen Winschoten en Zuidbroek op het traject Groningen - Bad Nieuweschans.

De brug stond omhoog en wilde niet meer naar beneden. Er werden korte tijd bussen ingezet tussen Winschoten en Zuidbroek.