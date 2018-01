Rondje Groningen: Speciale artiestenroute

Elke dag, stipt om 21:00 uur verzamelen we de leukste en opvallendste social media-berichten uit Stad en Ommeland. Met vandaag:

1) Gedicht uit het Groningse hart

In de mailbak vandaag een recht-uit-het-hart gedicht van Edo Staal. We willen hem je niet onthouden:

Ik bin n noordeling

Van n noordeling zegt men voak dat is n slaif,

Mor in waarklekhaid binnen wie veul te laif,

In Den hoag zegt men dat binnen allain mor stomme boeren,

Mor wie binnen nou toch zekers nait an t ouwehoeren,

Wie noordelingen binnen voak stil mor oprecht,

As wie wat zeggen den mainen wie dat ook echt,

Wie noordelingen zellen aaltied deur t vuur goan,

Om pal veur oonze rechten te stoan,

N echte noordeling wait wat echte laifde is,

'T noorden doar zel hai aaltied veur stoan, dat is wis,

Ik bin trots om n noordeling te wezen,

Wie mouten Den hoag nog veul meer de les goan lezen,

Zai [ o.a Kamp]kommen hier mit n braide lach,

En denken dat hier in t noorden aales mor mag,

As noordelingen hebben wie veuls teveul vertraauwen,

Wie mouten ze doar mor ains goud deurnkander houwen,

Den kriegen zai misschain n aander beeld,

Van de noordelingen mit aal heur oardbevingsleed,

Ik bin blied dat ik noordeling bin,

Mor wil groag zunder AANGST en BEVEN n goud leven, ast even kin.

Edo Staal.

2) Freek de Jonge stoort zich aan de Volkskrant

'De angst is terug in Groningen' kopt de Volkskrant vanochtend over de aardbeving van 3.4 in Zeerijp. De Jonge vindt het nogal dubieus. Alsof angst pas aan de orde is als de redactie van de krant even oplet.

3) Bestuurders boenen voor Friesland

Stel: je bent een stelletje bestuurders en ondernemers uit Groningen en je zit in de Top Dutch-groep met bestuurders en ondernemers uit Drenthe en Friesland. Wat doe je dan als Groningse bestuurders, als Groningers de Fryslan-selfiespot bij de Martiniplaza onderkladden?

Dan sla je aan het schoonmaken met kinderen en geef je de Friezen een hartje in een tweet. Of je nou gedeputeerde Patrick Brouns heet en boent, of wethouder Joost van Keulen heet en opzichter speelt.

4) Eenogige Antilliaan

Vandaag een terugblik naar een bijzondere FC'er op twitteraccount Kent u deze Nog:

5) Goed voor de teamgeest

Gewoon een lekker uitje naar Spanje? Ron Jans zei het al bij Noord Vandaag: 'Elk jaar is er kritiek op het trainingskamp, maar het is hartstikke goed voor de teambuilding.' Dat kan je hier misschien wel zien.

6) Wat is jouw Groningen?

Het Schildmeer en Heveskes. Dat is mijn Groningen, zegt Redlum. Welke foto's zou jij vastleggen met die gedachte? Wat is typisch 'jouw' Groningen?

7) Winkelwagentjes op drift

Mocht u één dezer dagen een losgeslagen kudde winkelkarretjes door Stad zien banjeren, stuur ze dan even terug naar Jumbo Oosterstraat. Ze worden met node gemist.

8) Alien-attack!

Het Groninger aardbevingsnieuws van maandag haalde vandaag zelfs Lucky TV. Vanaf nu telt Groningen dus écht mee.

Niet iedereen kon het satirische filmpje overigens waarderen.

9) Omleiding

BG'er Henk de Haan zag de bewegwijzeringsborden voor Eurosonic/Noorderslag hangen en dacht: 'Hier ontbreekt nog iets.'

