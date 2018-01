Friese selfiespot Gronings groen besmeurd met graffiti (update)

Hij stond er een tikkie protserig, zo voor de ingang van MartiniPlaza: de Friese selfiespot met de metershoge letters 'Fryslân' en het bekende rode Pompeblêd.

In ieder geval één iemand, en waarschijnlijk een Groninger, kon het niet verkroppen dat Friesland uitbundig reclame maakt in Groningen en bekladde het Friese uithangbord.

Met Gronings groen verf zijn de letters bespoten. Wat de dader waarschijnlijk niet heeft gewild: opnieuw hebben de Friezen reclame in Groningen.

Op Twitter schreven maandagavond verschillende Groningers al over het groen maken van de Friesland-uiting. Zo vraagt de voorzitter van het supporterscollectief van FC Groningen of iemand maandagavond een sloopkogel of groene spuitbus heeft:

