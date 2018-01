Kranten over de beving: 'De angst is terug in Groningen'

De landelijke kranten schrijven dinsdagochtend op verschillende manieren over de beving van 3.4 bij Zeerijp - en de gevolgen ervan. 'Groningen wacht geen aardbevingen veel zwaarder dan deze.'

Volkskrant: 'Fundament Hogeland onberekenbaar'

In de Volkskrant een weinig subtiele kop op pagina 8: 'De angst is terug in Groningen.' Journalist Jurre van den Berg schrijft: 'Het aantal zware aardbevingen verminderde, het gasveld leek regelbaar. Leek - want het fundament van het Hogeland blijft onberekenbaar. Hij benadrukt dat, hoewel Wiebes van Economische Zaken in een eerste reactie zei de gaswinning maximaal te willen verlagen, daar nog weinig concrete beloften over te vinden zijn in het regeerakkoord. 'Wiebes zal woensdag dan ook moeten uitleggen waarom de schadeafhandeling in Groningen al bijna een jaar stilligt.'

Trouw: 'Het aardgas zal ook Wiebes in beslag nemen'

Trouw besteedt de hele voorpagina aan de beving. 'De bevolking is bang en boos tegelijk. De NAM moet in actie komen' luidt de niet mis te verstane inleiding. Verderop worden de beving en de gevolgen ook neergezet als het verhaal van 'vandaag', met twee pagina's. 'Het aardgas zal ook Wiebes in beslag nemen', kopt de krant. Journalist Bart Zuidervaart schrijft:

Dit is een dilemma vol botsende belangen Bart Zuidervaart - Trouw

'Kamp zei, met andere woorden: voor de nieuwe minister van economische zaken en klimaat zal het gasdossier minder heftig zijn. Dat valt nog te bezien. Voor Wiebes wacht een lastig gesprek met de Kamer. Ten eerste is in Den Haag irritatie over het nieuwe schadeprotocol dat nog altijd niet in werking is getreden. Voorlopig wordt er vooral over gesteggeld door alle betrokkenen. De minister voelt ook de druk toenemen om zo snel mogelijk minder gas uit de grond te halen. Wiebes zal daar gehoor aan geven, de vraag is alleen nog hoe snel en hoeveel de kraan wordt dichtgedraaid.'

'Kamps opvolger moet dit jaar een nieuw gasbesluit nemen. Hij zal de winning verder willen terugschroeven, rekening houdend met de leveringszekerheid, de energiecontracten met het buitenland en de miljarden euro's die de gasverkoop oplevert. Het is een dilemma vol botsende belangen.'

'Geen aardbevingen veel zwaarder dan deze'

In Trouw nog meer. Geofysicus Rob Govers duikt in de bevingsproblemen, die nog niet lijken te verdwijnen als er minder gas wordt gewonnen. 'Hoeveel gas er in de grond moet blijven zitten, weet niemand. In Barcelona hebben ze hele velden compleet leeg getrokken, en daar gebeurde helemaal niets. Toen ze op last van de Europese Unie gas moesten terug spuien, toén kwam er een aardbeving. De praktijk is onberekenbaar.' Had de winning in Groningen voorzichtiger moeten worden afgebouwd? Govers: 'Ik heb in binnen- en buitenland nergens iets meegemaakt wat daarop wijst. We hoeven in Groningen niet te vrezen voor aardbevingen veel zwaarder dan deze.'

Is het systeem dermate verstoord dat we er geen vat op hebben? Manuel Sintubin - Geoloog

nrc.next: 'Wat als we er geen vat meer op hebben?'

nrc.next staat uitgebreid stil bij de beving. De krant opent ermee en heeft een artikel met reacties van Groningers die de beving voelden. Daarnaast laat de ochtendkrant van NRC geoloog Manuel Sintubin, professor van de universiteit van Leuven, aan het woord. '[De verlaging van de seismiciteit afgelopen periode]was hoopvol. Nu zijn we terug bij af. Het zou kunnen dat we met een serieus probleem zitten: zijn die breuken een eigen leven aan het leiden? Is het systeem dermate verstoord dat we er geen vat op hebben? Dat is de vrees die ik een beetje heb.'

Telegraaf en Algemeen Dagblad: minder aandacht

In de Telegraaf komt de beving pas aan bod op pagina 10. De krant rept over 'gasprovincie Groningen' en zegt dat de schade door de invallende duisternis nog niet is in te schatten. Het legt zijn oor te luister bij verschillende, getroffen Groningers. Bijvoorbeeld aardbevingsactivist Ger Warink: 'Alsof er een bom ontploft. Nog nooit zoiets gezien. Je hoorde 'brrrrrr'. Ik ben echt even van de kaart.'

Ook in Algemeen Dagblad is minder aandacht voor de bevingen. Op pagina 5 staat een tweekolommer met het nieuws van gisteren: de beving zelf, de uitspraak van Wiebes en dereactie van Albert Rodenboog, burgemeester van Loppersum.

Er zullen columns worden geschreven, fakkeloptochten worden georganiseerd en woedende bewoners zullen aanschuiven in talkshows Bert Wagendorp - Volkskrant

'Ritueel zal zich elke beving herhalen'

In de Volkskrant behalve het nieuws, ook een opiniestuk op pagina 2 van de krant. Columnist Bert Wagendorp ziet het uiterst somber in voor Groningen:

'Het is catch 22 in Noordoost-Groningen. Het risico op zware aardbevingen moet worden genomen om de schade van zware aardbevingen te kunnen compenseren. De aardbeving van 2012 zette het probleem op de kaart. Het tragische is dat er sindsdien eindeloos is gepalaverd, maar dat een oplossing niet dichterbij is gekomen. Er zullen columns worden geschreven, fakkeloptochten worden georganiseerd en woedende bewoners zullen aanschuiven in talkshows. Dit ritueel zal zich na elke volgende beving herhalen, tot het gas echt op is of de laatste Groninger het gebied heeft verlaten.'

