Chemiepark Delfzijl krijgt mogelijk grootste waterstofinstallatie van Europa

De grootste installatie van Europa die elektriciteit in waterstof omzet. Die komt op het Chemiepark Delfzijl. Tenminste, als het aan AkzoNobel en Gasunie ligt.

Beide bedrijven gaan samenwerken om in Delfzijl dertig miljoen liter waterstof per jaar te maken. Dat is voldoende om jaarlijks driehonderd bussen op waterstof te laten rijden. Via een zogeheten waterelektrolyse-installatie wordt de elektriciteit omgezet.

CO2-uitstoot verminderen

AkzoNobel en Gasunie willen uiteindelijk nog grotere installaties bouwen waarmee vijf keer zoveel waterstof kan worden geproduceerd. Met het gebruik van waterstof kan de CO2 uitstoot fors worden verminderd.

Bij elektrolyse wordt water met behulp van stroom gesplitst in waterstof en zuurstof. Het voordeel van waterstof als brandstof voor bijvoorbeeld voertuigen of industriële toepassingen, is dat bij de verbranding ervan geen CO2 of andere broeikasgassen vrijkomen.

In 2019 wordt een definitief besluit genomen over de bouw van de installatie.

