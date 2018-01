Woensdag D-Day voor Zuidelijke Ringweg

De Raad van State doet woensdag uitspraak over de omstreden bomenkap, die nodig is voor de aanleg van de nieuwe Zuidelijke Ringweg in de stad Groningen. De uitspraak is van belang voor de planning van de werkzaamheden.

Het gaat om bomen ten noorden van het Sterrebos, bij de Julianavijver en bij de tunnel bij zwembad De Papiermolen.

Waar gaat het precies om?

Voor de kap heeft de aannemingscombinatie Herepoort in totaal vijf vergunningen aangevraagd. Onder meer de Natuurfederatie en de Vleermuiswerkgroep maken daartegen bezwaar, vooral omdat de bomen belangrijk zijn voor vleermuizen.

In november blokkeerde De Raad van State de bomenkap, in afwachting van deze procedure. De hoogste bestuursrechter wilde eerst tot op de bodem uitgezocht hebben of de geplande bomenkap al dan niet schadelijk is voor de beschermde vleermuizen.

Bouw tijdelijke weg ook stilgelegd

Bovendien verbood de Raad van State in december voorlopig ook de bouw van de tijdelijke weg die nodig is om de aanleg van de nieuwe Ring Zuid, in afwachting van de definitieve uitspraak van morgen.

Wat zijn de mogelijke scenario's?

Als de Raad van State de bezwaren van tafel veegt en de bomenkap toestaat, wil Herepoort de bomen zo snel mogelijk kappen, omdat in maart het broedseizoen weer begint. Kap is in die perioden verboden.

'Dit doe je niet zomaar even over'

Mocht de Raad van State de Vleermuiswerkgroep in het gelijk stellen, dan loopt de planning voor de aanleg van de Zuidelijke Ringweg waarschijnlijk grote vertraging op. In het uiterste geval moeten de plannen voor de nieuwe ringweg terug naar de tekentafel.

'Voor de nieuwe Zuidelijke Ringweg moeten al die bomen worden gekapt. Let wel: aan de plannen hebben 120 ontwerpers gewerkt. Dit doe je niet zo maar even over', zei manager Bert Kramer van de aannemerscombinatie in november vorig jaar.

Lees ook:

- Raad van State geeft groen licht voor deel bomenkap Ring Zuid

- Vertraging dreigt voor aanleg Zuidelijke Ringweg na uitspraak Raad van State

- Mogelijk weken tot maanden vertraging Zuidelijke Ringweg

- Manager Aanpak Ring Zuid wordt niet zenuwachtig; nog niet

- Bouwers krijgen hoofdpijn van deze beestjes

- Dossier Zuidelijke Ringweg