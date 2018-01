Vrouw breekt pink na aanval door honden (update)

Een gebroken pink en snijwonden aan haar hand. Die verwondingen liep een vrouw uit Bad Nieuweschans op toen zij in haar woonplaats werd aangevallen door twee honden.

De vrouw was donderdag 4 januari rond het middaguur op weg naar de supermarkt toen ze doelwit van de dieren werd.

Achtervolging

Volgens Bad Nieuweschans Online probeerde de vrouw de hond met haar benen af te weren. Na een lange achtervolging wist ze uiteindelijk haar huis te bereiken. Na een bezoek aan de dokter moest ze ter observatie een nacht in het ziekenhuis blijven. Maandag werd haar pink gespalkt en in het gips gezet.

Eigenaar verantwoordelijk

Daags na de aanval maakte de vrouw bij de politie melding van het incident. Daar werd vastgesteld dat het niet om een strafbaar feit gaat, legt een politiewoordvoerder uit. 'Dit soort incidenten vallen onder het civiel recht en moeten dus tussen burgers onderling afgehandeld worden. Daarbij geldt dat de eigenaar van de honden, die bij ons bekend is, verantwoordelijk is voor het vergoeden van de aangerichte schade. Dat kan door de verzekering in te schakelen of door een schadevergoeding te betalen.'

Maatregelen

Op advies van de politie kan de gemeente maatregelen nemen om herhaling te voorkomen. Eerst volgt echter een gesprek tussen het slachtoffer, de eigenaar van de honden en de afdeling hondengeleiders van de politie, legt Sylvian Noeken van de gemeente Oldambt uit. 'Op basis van dat gesprek krijgen wij te horen welke maatregelen er genomen moeten worden.'