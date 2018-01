Lopend Vuur: Een dag zonder gas? Ik doe mee

De aardbeving maandagmiddag in Zeerijp dreunt dinsdag in de hele provincie na. Op de sociale media Facebook en Twitter was en is het het gesprek van de dag.

De Groningse Jorien Bakker kwam op Twitter met het idee voor #dagzondergas. Een dag zonder gas dus. Met de actie wil ze aandacht vragen, ook in het Westen, voor de problemen die we hier in Groningen ondervinden.

Niet douchen, geen verwarming aan

Een dag zonder gas betekent voor velen niet koken, niet douchen en de verwarming niet aan. Bakker ziet het als een symbolisch gebaar en ze hoopt dat zoveel mogelijk mensen meedoen.

Wat doe jij? Ons Lopend Vuur vandaag:

Praat mee!

Doe je mee met de actie? Heeft de actie zin? Of ben je actiemoe? We horen je mening graag. Je kunt die doorgeven op onze Facebookpagina of via 050-3188288.

Horen katten aan de lijn?

De SGP in Kapelle (Zeeland) is niet de enige die het ziet zitten dat katten voortaan worden aangelijnd. Op onze Lopend Vuur-stelling Katten horen vrij rond te lopen, zegt 56 procent 'Eens', maar 44 procent is het ermee oneens. Dat kan wel eens een terugkerende discussie worden dus. Er stemden 6.498 mensen.