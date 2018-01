Groningers in opstand bij tankenpark van NAM op het Chemiepark Delfzijl

Twee actievoerders staan dinsdagochtend onder de vlag van 'Groningers in Opstand' bij de ingang van het tankenpark van de NAM bij het Chemiepark in Delfzijl. Daar hielden ze onder meer een busje tegen dat het terrein op wilde.

De mannen zijn boos op de NAM, na de zware aardbeving van maandagmiddag. Die had een kracht van 3,4 op de Schaal van Richter. Het epicentrum lag in Zeerijp, maar de beving werd in een groot gebied gevoeld.

Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. Het Centrum Veilig Wonen krijgt ook dinsdag nog veel schademeldingen binnen.

