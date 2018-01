Nieuwe fakkeloptocht tegen gaswinning: 19 januari

In de stad Groningen wordt vrijdag 19 januari een fakkeloptocht gehouden als protest tegen de gaswinning in onze provincie. Dat meldt de Groninger Bodem Beweging (GBB), die de demonstratie organiseert.

Aanleiding is de aardbeving van maandag bij Zeerijp die een kracht had van 3,4 op de schaal van Richter. Die beving werd gevoeld tot in de stad Groningen. De gemeente heeft dinsdag toestemming gegeven voor de optocht, meldt de GBB.

Freek de Jonge

Vorig jaar februari hield de belangenvereniging voor gedupeerden van de gaswinning in Groningen ook een fakkeloptocht waarin ruim 4000 mensen meeliepen. Onder hen cabaretier en geboren Groninger Freek de Jonge, die de gaswinning en de aardbevingen in zijn provincie 'het grootste naoorlogse schandaal' noemde.

Lees ook:

- Bodembeweging wil met nieuwe fakkeloptocht statement maken

- In Beeld: Ruim vierduizend mensen lopen mee in de fakkeloptocht tegen gaswinning (2017)